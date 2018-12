Scontro all'ingresso dell'asse Nord-sud, donna in ospedale

Scontro fra auto all’ingresso dell’asse Nord-sud, una donna finisce in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15,20 quando un Suv dell’Audi, entrando sulla direttissima dalla corsia di immissione di Tavernelle, ha tamponato una Fiat Stilo grigia, a bordo della quale c’era proprio la donna: una 40enne di Ancona.

Sul posto la Polizia Municipale per gestire il traffico e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso in codice verde. Immediato anche l’intervento degli operatori della ditta ecologica Corradini per bonificare la zona dai residui e ripristinare le condizioni di pulizia e sicurezza dell’asfalto comunale.

Gallery