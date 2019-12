L'auto esce di strada, si ribalta e rimane su un fianco: donna ferita

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8 circa in via Arceviese per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un'auto condotta da una signora è uscita di strada ribaltandosi rimanendo su un fianco. La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale sanitario per estrarre la persona dall'auto e mettere in sicurezza la zona dell'intervento.