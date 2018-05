Schianto mortale, ape travolto da un'auto: c'è una vittima

Incidente stradale finito in tragedia questa sera, intorno alle 21, lungo via Ancona a Jesi. Per cause ancora in fase di accertamento un Ape Piaggio è stato travolto da una Volskwagen Polo all'altezza del Mercatone Uno, alle porte della città. Un impatto violentissimo che ha ucciso quasi sul colpo il conducente dell'Ape, un uomo di circa 50 anni. Inutili i soccorsi ed il tentativo di rianimarlo. Sotto choc ma non grave l'altro automobilista che è stato portato dall'ambulanza della Croce Rossa di Jesi all'ospedale "Carlo Urbani". Sul posto la Polizia stradale, i Carabinieri ed i vigili del fuoco.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO