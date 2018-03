Incidente stradale, scontro fra auto all'incrocio: anziano in ospedale

Incidente stradale questa mattina ad Osimo all’incrocio tra via Jesi e via Adige, dove si sono scontrate due auto tra di loro. A bordo due conducenti, uno dei quali ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre l’altro, un’80enne a bordo di una Fiat Punto, è rimasto incastrato nella vettura.

Sono così intervenuti i vigili del fuoco utilizzando le cesoie e il divaricatore idraulico, liberando l’uomo, che è poi stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in eliambulanza.