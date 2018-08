Scontro tra auto alle prime luci dell'alba, grave in ospedale un anziano

Incidente stradale alle prime luci dell’alba. Erano le 6 circa, quando a Sirolo, all’altezza del Conero Golf Club al Coppo, si sono scontrate due automobili: una Fiat Uno condotta da un anziano e Mercedes classe A con a bordo 5 ragazzi. Illesi quest’ultimi mentre è grave l’anziano al volante dell’utilitaria.

Per cause in fase di accertamento infatti, lungo la Strada provinciale 2, le 2 auto si sono scontrate quasi frontalmente e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il ferito dalla macchina per poi consegnarlo ai soccorsi del 118, che l’hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Il ferito è rimasto comunque sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Gallery