Incidente stradale, scontro tra auto e un anziano resta incastrato: 3 feriti

Scontro fra tre auto in via Casoli a Fabriano. E' l'incidente avvenuto stamattina intorno alle 8,30 in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Paura per un anziano rimasto bloccato all’interno della sua auto, per il quale sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto e, dopo le prime cure sul posto, è stato portato insieme agli altri due conducenti al pronto soccorso per accertamenti.

Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza le auto mentre il il traffico veniva deviato all’interno dell’area di servizio subendo un leggero rallentamento.

