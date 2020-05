Perde il controllo, finisce contro auto parcheggiata e si ribalta: anziano in ospedale

Incidente lungo la Flaminia stamattina, poco dopo le 11, quando un’auto, condotta da un 80enne, ha perso il controllo, si è schiantata contro la fiancata di una macchina parcheggiata e poi si è ribaltata su un lato in mezzo alla carreggiata. Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 670.

Immediato l'intervento di automedica del 118 e Croce Gialla di Chiaravalle, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso. Per fortuna l’uomo non sembra in gravi condizione e, al momento dell’arrivo sei soccorsi, era cosciente. Infatti non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.