Incidente stradale, scontro fra auto e una coppia di anziani resta incastrata tra le lamiere

Incidente stradale fra due auto e resta incastrata nell'auto una coppia di anziani. E' quanto accaduto questa mattina intorno alle 10 in via di Offagna ad Osimo, all'incrocio con via Montecerno. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto. In una di quelle c'erano appunto due anziani rimasti incastrati tra le lamiere. Si è così reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato il motodivaricatore per farsi spazio attraverso uan portiera dell'auto e portare in salvo i due feriti.

Sul posto anche il personale medico del 118 che hanno soccorso i due coinvolti nell'incidenti mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dello scontro.