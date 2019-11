Auto contro un albero, si ribalta e il conducente resta incastrato: giovane in ospedale

Finisce contro un albero e poi si ribalta con l’auto, giovane finisce in ospedale con varie fratture. E’ quanto accaduto stamattina in via Primo Maggio alle 4,15 circa, quando, per cause in corso di accertamento, un 24enne ha perso il controllo del mezzo, è finito contro un albero e la sua auto si rovesciata. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco, che hanno usato il motodivaricatore e le cesoie idrauliche, per tirare fuori il giovane. Ferito, con sospette fratture in varie parti del corpo, è stato soccorso dall’automedica del 118 e trasportato dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona al Pronto soccorso di Torrette in codice rosso.