Schianto violentissimo contro l'albero, è gravissimo in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17 a Monsano in viale Pieralisi per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un uomo ha perso il controllo dell'auto, andando a sbattere violentemente contro un albero. La squadra di Jesi intervenuta con un'autobotte ha estratto il conducente, un 67enne, dalle lamiere in collaborazione con i sanitari del 118 presenti sul posto e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure del caso.

