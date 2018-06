Con l'auto contro un albero, donna grave in ospedale

Perde il controllo dell'auto e finisce contro due alberi. Una donna di 53 anni è stata portata all'ospedale di Torrette per le ferite riportate nell'incidente che si è verificato attorno alle 18.30 di oggi (lunedì 25 giugno) in via Di Jesi, nei pressi del cimitero di Casenuove. Per estrarre la donna dall'abitacolo dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto anche il personale del 118 che ha soccorso la donna che, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Il traffico ha subito rallentamenti durante le fasi del soccorso.