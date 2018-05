Perde il controllo dell'auto e abbatte segnaletica e guardrail

Stamattina alle 6 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via Di Jesi per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una ragazza alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo andando ad abbattere la segnaletica stradale e il Guardrail. I vigili del fuoco hanno soccorso la ragazza, poi affidata al personale del 118 che la hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale regionale di Torrette e hanno successivamente messo in sicurezza l'area dello schianto, anche perché l'auto era alimentata a gas metano.