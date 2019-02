Scontro fra auto sulla A14, 2 feriti all'ospedale

Qualche istante dopo la mezzanotte di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 corsia sud (Km 191+700) poco prima dell’uscita di Senigallia per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto. I vigili del fuoco hanno soccorso i due conducenti, che sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale del 118, poi hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il traffico non ha subito rallentamenti.

