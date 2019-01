Schianto sull'Asse Nord-Sud, è il terzo in sole due settimane: donna in ospedale

Un incidente, il terzo in sole due settimane, lungo l'Asse attrezzato di Ancona, dove un'anziana è finita sotto un guardrail mentre era alla guida della sua Marcedes. Lo schianto è avvenuto questa mattina (martedì), quando da poco erano passate le 8. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, che he provocato alcuni disagi alla viabilità in tutta la zona. Sul posto la Polizia Municipale e la Croce Gialla di Ancona, con gli operatori che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

Gallery