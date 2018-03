Incidente, tamponamento sull'Asse Nord-Sud: traffico in tilt

Incidente stradale oggi pomeriggio lungo l'Asse Nord-Sud ad Ancona. Per cause ancora da chiarire tre auto si sono tamponate mentre si trovavano a 50 metri dall'ingresso di Tavernelle e 200 metri prima dall'Università. Per fortuna nessuno degli automobilisti è rimasto ferito. Importanti invece i disagi al traffico con una lunga fila che si è creata nel giro di pochi minuti. Sul posto la Polizia Municipale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO