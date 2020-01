Si schianta con l'auto, scende, viene investito e poi è autoscontro sull'asse: 4 feriti

Prima un’auto perde il controllo e si schianta, il conducente scende e, mentre stava mettendo il triangolo per segnalare l’incidente, viene investito da una seconda auto. Poi è un susseguirsi di carambole fra un totale di 8 auto. Un incidente stradale dietro l’altro quello avvenuto stamattina intorno alle 7,20 sull’asse Nord-sud di Ancona, lungo la corsia in direzione centro città (GUARDA IL VIDEO)

In totale ci sono 4 feriti: tre codici gialli e un codice rosso avanzato. Il più grave è un uomo di 59 anni, quello che per primo, a bordo di una Fiat Bravo, è finito contro il guardrail, dopo essere scivolato sul ghiaccio stradale lasciato dalle temperature notturne. Quando è sceso per segnalare il suo incidente, è stato investito da un’auto condotta da una donna. Il 59enne è finito al Pronto Soccorso in gravi condizioni, trasportato dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sono intervenute anche l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano per portare in ospedale gli altri 3 feriti, in condizioni meno gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco e 4 pattuglie della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica di tutti gli incidenti, che si sono succeduti nel corso di pochi minuti. Per almeno 2 ore tutta la viabilità dell’arteria stradale è stata bloccata. Intorno alle 9,30 è stato ripristinato il traffico in direzione Baraccola ed è stata riaperta, seppur in percentuale ridotta, la viabilità in direzione centro.