Incidente sull'Asse, si schianta contro il guardrail: paura per una 20enne

Stava viaggiando, intorno alle 8 di questa mattina, lungo l'Asse attrezzato in direzione Ancona Centro quando ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail. A bordo dell'auto una ragazza di 20 anni che è rimasta incastrata tra le lamiere. Intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno liberata e consegnata agli operatori della Croce Gialla di Ancona per il trasporto in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sembrano per fortuna gravi. Sul posto anche l'automedica. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.