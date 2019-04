Scontro fra auto sull'Arceviese, ci sono 3 feriti in ospedale

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti su un incidente stradale in via Arceviese all'incrocio con la Strada Provinciale Dell'Acquasanta, in località Pongelli di Ostra Vetere. I pompieri hanno soccorso le tre persone rimaste ferite nello scontro fra auto e poi sono state affidate al personale del 118 per essere trasportate al pronto soccorso di Senigallia. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.