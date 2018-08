Ape travolto da un'auto, corsa in ospedale per il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 08:00 circa a Maiolati Spontini all'incrocio tra via Cornacchia e via Monteschiavo per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento sono rimasti coinvolti una vettura e un Ape, il cui conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Jesi. La squadra dei pompieri sul posto ha messo i mezzi coinvolti in sicurezza.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO