Scooter a terra, anziano ferito: lo soccorre il comandante della municipale

OSIMO - Perde il controllo dello scooter mentre percorre la rotatoria di largo Trieste. Paura per un uomo di 78 anni, che è scivolato a terra stamattina poco dopo le 11. Il primo a prestare soccorso è stato il comandante della polizia locale, Graziano Galassi.

L’anziano è caduto per cause ancora in fase di accertamento ed è stato lo stesso Galassi a mettere in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre a una pattuglia della municipale, è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Osimo e un mezzo del 118. L’uomo, che indossava un casco modello jet e quindi aperto nella parte frontale, ha riportatoo traumi alla parte inferire del volto ed è stato accompagnato al pronto soccorso locale in codice giallo.