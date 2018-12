Anziano investito davanti alla farmacia

Stava uscendo dalla farmacia quando è stato investito da un’auto. Trasportato in ospedale un 90enne a Falconara. E’ quanto accaduto intorno alle 18 in via Guglielmo Marconi, davanti alla Farmacia Internazionale. All’arrivo dei soccorritori della Croce Gialla di Falconara, l’uomo ha risposto agli stimoli.

Tuttavia è stato trasportato d’urgenza all’ospedale per una sospetta frattura ad una gamba e per aver perso molto sangue dopo aver battuto la testa a terra.