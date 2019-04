Perde il controllo, si ribalta e finisce in un giardino condominiale: anziano ferito

Perde il controllo dell’auto, che si ribalta e finisce in un giardino condominiale. Se la è vista brutta un uomo di 83 anni, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo. Parrebbe che, ad un tratto, invece di frenare abbia accelerato. L’auto ha preso velocità, ha colpito un cordolo che ha fatto da fulcro per il rovesciamento del mezzo, finito in un giardino condominiale di via Cupramontana, all’altezza del civico 7 ad Ancona.

Sul posto vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre l’anziano e i volontari della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trasportato in ospedale. Per fortuna tanta paura per l’83enne che non è in pericolo di vita.