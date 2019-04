Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo, anziano in ospedale

Alle ore 12 circa di oggi, un uomo di 88 anni che conduceva la sua Fiat Panda, è finito contro in palo della luce in via Thon De Revel, nei pressi delle scalette che portano alla piscina del Passetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona con cui i volontari hanno trasportato l'anziano al Pronto Soccorso in codice giallo. Tanta paura per l'88enne che comunque non è in pericolo di vita.