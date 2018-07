Incidente al Viale, coinvolte tre auto: due feriti e bambino al Salesi

Sono tre le vetture coinvolte nell'incidente stradale di questa mattina lungo Viale della Vittoria, di fronte a Moldavia. Per cause ancora in fase di accertamento tre auto si sono scontrate tra di loro. Tre i feriti, con due automobilisti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette ed un bambino che invece è stato portato al Salesi. Sul posto la Croce Gialla di Ancona. Disagi alla viabilità con il traffico che ha subito rallentamenti per tutta la durata dell'intervento. Per fortuna le condizioni dei tre feriti non sono preoccupanti.