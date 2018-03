Incidente, il tamponamento coinvolge quattro auto: donna in ospedale

Incidente stradale questa mattina nella zona di via XXIV Maggio ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolte quattro vetture. Ad avere la peggio una donna di 78 anni che è rimasta lievemente ferita. Sul posto l'automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Leggeri anche i disagi alla viabilità.