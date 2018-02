Incidente stradale all'incrocio, paura per due automobilisti

Incidente stradale questa mattina lungo via Strada del Pinocchio ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro all'altezza dell'incrocio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prestato il primo soccorso ai due conducenti dei mezzi e messo in sicurezza la zona. Per entrambi gli automobilisti solo tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica. La viabilità invece ha subito rallentamenti per tutta la durata dell'intervento.