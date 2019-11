Il furgone va contromano e travolge un'auto davanti la scuola: giovane in ospedale

Incidente stradale nella tarda serata di ieri ad Ancona, all'incrocio tra l'ex liceo scientifico Savoia e via Palestro. Un furgone, condotto da un automobilista straniero classe 1973, ha percorso contromano via Palestro ed ha centrato in pieno la Fiat Panda, con alla guida un giovane anconetano di 24 anni.

E' stato proprio quest'ultimo ad avere la peggio e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. Per fortuna le sue condizioni di salute sono buone. Sul posto la croce rossa di Ancona.