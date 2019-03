Perde il controllo e si schianta sulle barriere: paura per un automobilista

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, intorno le 23, ad Ancona in via Mattei per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della propria autovettura urtando violentemente il new Jersey. I vigili del fuoco lo hanno soccorso con l'automobilista che è stato poi traportato al pronto soccorso dal personale del 118. All'interno del veicolo anche altri tre giovani che per fortuna sono rimasti illesi. L'auto invece è andata completamente distrutta. Sul posto anche l'automedica, la Croce Gialla di Ancona e la Polizia stradale.