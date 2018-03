Incidente stradale, frontale tra due vetture: feriti due automobilisti

Incidente stradale questa mattina lungo via Martiri della Resistenza ad Ancona, all'altezza della fermata del bus. Per cause ancora in fase di accertamento un'Audi grigia si è scontrata con un'Opel Corsa che proveniva dal senso opposto. A rimanere feriti i due conducenti che sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportati in codice giallo in ospedale, dove si trovano in buone condizioni di salute.

Leggeri i disagi alla viabilità con il traffico che per tutta la durata dell'intervento ha subito dei rallentamenti.