Ritira l'auto dal carrozziere, due minuti dopo si schianta all'incrocio: ferito

Era da poco passato dal carrozziere per ritirare l'auto di cortesia, dopo che il suo veicolo era stato lasciato in riparazione. Non ha fatto in tempo però ad uscire dal parcheggio che dopo pochi istanti si è schantato in via Maiolati, all'incrocio con via Torresi. Alla guida del mezzo un anziano di 88 anni, anconetano, che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della Fiat Panda e si è schiantato contro due auto in sosta.

Sul posto oltre ad una pattuglia dei Carabinieri sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato, comunque in buone condizioni di salute, all'ospedale regionale di Torrette. Dopo pochi minuti si è presentato anche il carrozziere che non è rimasto certamente felice di vedere l'auto appena consegnata in quelle condizioni.