Travolto mentre è in sella al suo scooter, un furgone lo centra in pieno: è grave

Pure ieri pomeriggio in via Giordano Bruno ad Ancona dove un 41enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un furgone mentre si trovava a bordo del suo scooter sul tratto di strada davanti al palazzo dell'Enel. Sul posto intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il 41enne era cosciente ma le sue condizioni sono subito parse gravi. Per lui necessario il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette.