L'auto invade la corsia dei bus e centra una moto, centauro in ospedale

Un giro in moto in questa domenica di luglio stava per tramutarsi in un vero e proprio calvario. Protagonista della vicenda un centauro anconetano di 51 anni che stava viaggiando in sella al suo mezzo all'altezza di via Gioberti, quando è stato centrato in pieno da una Polo nera condotta da un 71enne.

Secondo i primi rilievi effettuati sul posto sarebbe stato l'automobilista a causare lo schianto, invadendo la corsia degli autobus e centrando in pieno il centauro che in quel momento stava girando verso la discesa che porta alle Grazie. Sul posto i vigili del fuoco, i Carabinieri e gli operatori della Croce Rossa che hanno trasportato il motociclista in ospedale con un codice di media gravità. L'auto invece ha subito iniziato a perdere benzina con i pompieri che hanno quindi delimitato e messo in sicurezza la zona. Le condizioni del 51enne per fortuna non sarebbero preoccupanti. Sono proseguiti invece i rilievi per capire se l'automobile oltre ad aver invaso la corsia degli autobus abbia anche viaggiato contromano.