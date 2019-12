Passa col semaforo rosso, schianto a tre fuori dalla galleria: una donna all'ospedale

Schianto ieri sera in via Giannelli, all’uscita dalla galleria del Risorgimento. Tre auto si sono scontrate perché una sarebbe passata con il semaforo rosso.

Fortunatamente nessuno si è ferito in modo serio, anche se una donna di 56 anni è stata portata al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Giannelli e via Piave attorno alle 21. Sul posto sono intervenuti il 118 con la Croce Gialla, i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi.