Il cinghiale attraversa la strada, lui sbanda e si schianta a tutta velocità

Il cinghiale attraversa e lui per schivarlo finisce fuori strada. Incidente stradale oggi pomeriggio ad Ancona in via Gallignano, dove un automobilista di 20 anni si è schiantato contro una tubatura dell'acqua.

Il giovane era a bordo della sua Fiat Punto quando un cinghiale gli ha tagliato la strada. Il ragazzo non è riuscito a tenere la vettura all'interno della carreggiata e dopo aver sbandato si è schiantato contro una tubatura. Sul posto il 118 con gli operatori che lo hanno trasportato all'Ospedale Regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sembrerebbero gravi. Intervenuti anche i vigili del fuoco.