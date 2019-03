Prima il tamponamento, poi il frontale: doppio scontro in via Flaminia

ANCONA - Doveva svoltare lungo via Flaminia e per questo si era fermata in mezzo alla strada. Una manovra consentita che però ha causato una carambola con altre due auto. E' quanto quanto successo oggi pomeriggio, intorno le 13, alla Palombella, all'altezza del civico 125 in direzione nord. Ad avere la peggio una postina di 45 anni che molto probabilmente aveva deciso di svoltare per consegnare la posta in un appartamento della zona. Improvvisamente e per cause ancora da accertare, la sua auto è stata prima tamponata da una Ford Fiesta, che viaggiava verso Falconara e poi centrata frontalmente da una Fiat Doblò che proveniva dalla direzione opposta. La donna è stata soccorsa dagli operatori della Croce Rossa di Ancona e portata in ospedale ma per fortuna non è in pericolo di vita. Illesi invece gli altri due automobilisti. Forti invece i disagi al traffico con delle code chilometriche che si sono formate in poco tempo. Attualmente la situazione sta tornando pian piano alla normalità. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia municipale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO