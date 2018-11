Incidente davanti l'ospedale, due automobilisti feriti: traffico bloccato

Due automobilisti feriti, per fortuna non gravi. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8, in via Conca ad Ancona. Per cause ancora da chiarire una Ford CMAX si è scontrata contro una Lancia Y, con le due auto che sono rimaste bloccate in mezzo alla carreggiata. Come prevedibile il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code che si sono subito formate sul posto. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia municipale.