Incidente all'incrocio, paura per due automobilisti: sul posto i soccorsi

Incidente stradale ieri pomeriggio ad Ancona in via Cesare Battisti dove, per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate tra di loro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e prestato soccorso ai due feriti. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette ma per fortuna le loro condizioni non preoccupano. Disagi invece alla viabilità, con il traffico che è proseguito a rilento per tutta la durata dell'intervento.