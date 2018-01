Incidente, perde il controllo e si schianta contro le auto in sosta: paura per una donna

Perde il controllo della propria auto e finisce contro due auto in sosta. Incidente stradale questa mattina in via Ascoli Piceno ad Ancona, all'altezza del semaforo.

Una donna di 70 anni ha perso il controllo della sua Suzuki, schiantandosi contro due auto che erano parcheggiate poco distanti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia Municipale. Per la donna per fortuna nessuna grave conseguenza, anche se è stato necessario il trasporto all'ospedale di Torrette per alcuni accertamenti.