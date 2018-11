Tamponamento sulla variante, traffico in tilt: coinvolte 4 auto

File interminabili con consenguente caos viabilità. Una mattinata tragica per gli automobilisti che viaggiavano lungo la Statale Adriatica, all'altezza della Variante tra Ancona e Falconara. Per cause ancora da chiarire infatti, quando da poco erano passate le 8, quattro auto si sono scontrate tra di loro, tamponandosi a vicenda.

Immediatamnete si sono formate lunghe code con il traffico che è rimasto bloccato in entrambe le direzioni. Per fortuna nessun automobilista ha riportato gravi conseguenze. Sul posto i Carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza la zona e liberare l'ingorgo che si era creato.