Incidente, perde il controllo e si schianta contro le moto in sosta

Incidente stradale questa mattina a Torrette, dove nel piazzale antistante l’ospedale regionale un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, terminando la corsa contro una fila di moto e motorini regolarmente parcheggiati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e soccorso il conducente che per fortuna non ha riportato ferite. Per lui solamente un bello spavento.