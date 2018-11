Perde il controllo, sbanda e vola in un cantiere: donna si ribalta con l'auto

Stava salendo con la sua auto di fronte al teatro Panettone, quando forse dopo aver toccato un cordolo, ha sbandato e si è cappottata finendo in un cantiere. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 11.30, ad Ancona.

A rimanere ferita una donna di 67 anni. L'automobilista ha prima distrutto la recinzione in metallo, poi si è ribaltata dopo un volo di circa 5 metri. Sul posto l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona, la Polizia Stradale e due mezzi dei vigili del fuoco. La signora alla guida per fortuna non ha riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette.

IL VIDEO SUL LUOGO DELLO SCHIANTO