Schianto a pochi metri dal casello, auto distrutte: tre i feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona sud di Ancona nello svincolo autostradale di Ancona Sud per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate due vetture e nell’urto sono rimaste ferite tre persone: un ragazzo e una ragazza nella Fiat Panda e il conducente della Stilo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e prestato assistenza al soccorso stradale durante le fasi di recupero delle vetture.