Schianto frontale tra auto e moto, centuaro a terra: paura sulla provinciale

ANCONA - L'auto che centra in pieno la moto ed il centauro che vola a terra insieme ad un suo amico. Paura nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì) lungo la Strada Provinciale del Conero, poco dopo la trattoria Sardella. Per cause ancora in fase di accertamento una Suzuki si è scontrata frontalmente con una moto. Il centauro è stato sbalzato a terra scivolando sull'asfalto insieme ad un amico che era un sella con lui.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale ed i mezzi del 118 che li hanno soccorsi. Entrambi, di 23 anni, erano coscienti e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Torrette. Leggeri i disagi alla viabilità in entrambe le direzioni.