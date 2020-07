Schianto sulla strada per Portonovo, auto contro scooter: grave una donna

Un bruttissimo incidente è avvenuto questa mattina sulla Sp1, la strada provinciale del Conero dove, nei pressi della trattoria della Vedova, uno scooter e un’auto si sono scontrati in curva. Ad avere la peggio è stata una donna di 35 anni che viaggiava sullo scooter: è in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica, la Croce Gialla e l’eliambulanza: il medico rianimatore si è calato dall’altro con il verricello per soccorrere la donna che ha riportato una profonda fattura ad una gamba e traumi in tutto il corpo. E’ stata portata in codice rosso a Torrette. Il traffico sulla strada del monte si è bloccato a partire dalle 9,45. Sul posto, la polizia stradale per i rilievi e i carabinieri per la viabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery