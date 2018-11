Cade con lo scooter, autista della Croce Gialla arriva sul posto e scopre che a terra c'è il padre

Una situazione particolare, che richiede tanto sangue freddo e professionalità. Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, all'uscita della galleria tra via XXV Aprile e piazzale della Libertà, dove un uomo di 63 anni è caduto mentre si trovava a bordo del suo scooter. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona guidata incredibile a dirlo proprio dal figlio, che si è subito accorto che la persona a terra era suo padre. Non perdendo la calma il giovane ha iniziato a praticare una serie di presidi, tra cui la spinale, per poi caricare il papà all'interno dell'ambulanza. Per fortuna le sue condizioni, dopo un iniziale spavento, non sono sembrate gravi, con l'uomo che ha riportato un trauma ad una spalla ed una botta al torace.