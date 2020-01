Fa strike di auto e si dà alla fuga, ma una testimone vede tutto: pirata in trappola

Era finito contro tre auto in sosta, danneggiandole pesantemente, poi era si era dato alla fuga. A distanza di giorni è stato rintracciato e denunciato l’autore dell’incidente avvenuto alle 20,40 del 15 gennaio scorso in via Cristoforo Colombo.

L’uomo, diretto in via Maggini, all’altezza dell’incrocio con via Ascoli Piceno aveva sbandato all’improvviso verso destra, centrando tre veicoli parcheggiati regolarmente a margine della carreggiata. Invece di fermarsi, il conducente ha proseguito la sua corsa, ma non ha fatto i conti con una testimone che ha visto tutto, ha annotato il numero di targa del pirata e ha chiamato la polizia. Sul posto è intervenuta una Volante della questura per i rilievi.

La targa apparteneva ad una Renault Megane, il cui proprietario risultava residente a Taranto, ma domiciliato ad Ancona con la famiglia. A distanza di 8 giorni dall’incidente, il veicolo è stato rintracciato e portava i segni dell’impatto con gli altri veicoli, ma nel frattempo era stato fatto riparare da un meccanico perché aveva riportato la rottura dello sterzo.