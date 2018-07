Incidente in rotatoria, il cordolo lo fa ribaltare: poi lo schianto con le auto in sosta

Incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì in piazzale Camerino, dove un ragazzo di 27 anni ha perso il controllo della propria auto mentre stava svoltando in una rotatoria. Forse l'alta velocità o forse un momento di distrazione hanno causato lo schianto, con la sua auto che si è ribaltata ed ha centrato alcuni veicoli in sosta. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette dove si trova in buone condizioni. Intervenuti anche i Carabinieri ed i vigili del fuoco.