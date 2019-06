Perde il controllo dello scooter e scivola, giovane trasportata in ospedale

Incidente stradale poco dopo le 14.30 ad Ancona in via Conca. Per cause ancora da accertare una giovane anconetana di 17 anni ha perso il controllo del suo scooter ed è rovinata sull'asfalto. Gli automobilisti hanno allertato quindi il 118 che è intervenuto poco dopo con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

La ragazza ha riportato qualche escoriazione ma per fortuna non è grave. Gli operatori del 118 l'hanno poi trasportata in ospedale per le cure del caso. Leggeri i disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.