Tamponamento sulla Cameranense, tre i veicoli coinvolti: feriti in ospedale

ANCONA - Sono tre le auto coinvolte nel tamponamento avvenuto questa mattina, intorno le 8.30, in via Cameranense all'altezza del primo distributore scendendo dalle Tavernelle. Tra i mezzi interessati anche uno della Telecom Italia, con all'interno un dipendente. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che con l'ausilio dell'automedica del 118 hanno soccorso e trasportato due feriti, un uomo di 59 anni ed una donna di 35, all'ospedale regionale di Torrette. Per loro due codici gialli e nessun pericolo di vita.