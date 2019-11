Centrata in pieno da un'auto, fa un volo di 5 metri: paura per una ragazza di 26 anni

Paura ieri mattina a Monte Dago: una ragazza di 26 anni è stata investita da un’auto ed è stata scaraventata ad alcuni metri di distanza. E’ successo attorno alle 12,30 in via Bersaglieri d’Italia, in zona Università: la 26enne anconetana si trovava nei pressi del parcheggio scambiatore dei bus quando un’auto, che si stava immettendo sull’Asse, non l’ha vista e l’ha centrata in pieno. La ragazza ha fatto un volto di circa 5 metri, cadendo rovinosamente a terra.

Subito è stato dato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona. La 26enne è stata soccorsa e portata in codice giallo all’ospedale di Torrette: ha riportato un trauma facciale, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell’incidente.